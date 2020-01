Fairy Tail: Hiro Mashima torna sui personaggi con un disegno di Gray che ha colpito le fan

Hiro Mashima è sempre produttivo, risultando uno dei più stacanovisti nel suo settore. Il noto mangaka non ha perso tempo e, dopo la conclusione di Fairy Tail, ha iniziato dopo pochi mesi il nuovo manga EDENS ZERO. Nonostante sia impegnato su quest'ultimo titolo non manca mai però di donare ai fan disegni inediti sulla serie precedente.

L'account Twitter di Hiro Mashima è ricco di illustrazioni a tema EDENS ZERO, Rave e Fairy Tail, e specie con quest'ultimo si sbizzarrisce disegnando i personaggi principali in situazioni e pose inedite. Stavolta è il turno di Gray Fullbuster, mago di ghiaccio di Fairy Tail, ritratto su un divano con una posa che sicuramente farà piacere alle appassionate del manga e dell'anime.

Come si può vedere dalla foto postata sull'account di Hiro Mashima, Gray è seduto a gambe accavallate, mentre indossa solo un pantalone rosso. Risalta il tatuaggio della gilda sul pettorale destro così come le due cicatrici sui fianchi, mentre il ragazzo dirige il suo sguardo tagliente verso l'osservatore. Non è la prima volta che l'autore si concentra su Gray con un'illustrazione inedita.

Mashima ha da poco concluso il manga Hero's, spin-off che ha riunito in un crossover i personaggi delle sue tre serie più famose, pubblicato per festeggiare l'anniversario di Weekly Shonen Magazine.