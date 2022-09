Fairy Tail: Hiro Mashima torna con un tenero ritratto di famiglia

Hiro Mashima, autore diventato celebre prima tramite la serializzazione di Rave - The Groove Adventure, e poi giunto al successo mondiale grazie alla pubblicazione di Fairy Tail, è uno dei mangaka più attivi sui social, dove a cadenza più o meno regolare pubblica sketch e illustrazioni inedite dei personaggi principali delle sue storie.

Allontanandosi dai suoi soggetti preferiti, ragazze in bikini o rappresentate in abiti succinti e in pose sensuali, Mashima stavolta ha deciso di sorprendere gli appassionati ritraendo una famiglia, conosciuta solo durante gli eventi narrati nel sequel Fairy Tail: 100 Years Quest, in cui Gatsu e i suoi compagni decidono di intraprendere una delle missioni più difficili ancora disponibili sulla bacheca della gilda.

Uno dei momenti più importanti vissuti nel sequel dalla squadra di Natsu è stato il ritorno a Edolas, dimensione alternativa dove i protagonisti hanno avuto a che fare con diversi cambiamenti. Uno di questi è il fatto che le versioni di Edolas di Gray e Juvia si sono sposate e hanno un figlio, Griege. Ed è proprio a loro che il mangaka ha dedicato la splendida illustrazione che potete vedere nel post in calce. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.

Per finire ricordiamo che Fairy Tail: 100 Years Quest diventerà un anime, e vi lasciamo ai dettagli sulla nuova edizione di Fairy Tail targata Star Comics e Hachette.