Fairy Tail, Imperversa l'epico scontro tra Natsu e Gray!

Sapevamo che sarebbe giunto l'epocale momento, lo scontro fra due dei personaggi chiave dell'intero Fairy Tail era nell'aria, e ha finalmente preso luogo nell'ultimo stupendo episodio dell'anime. Non vedevamo l'ora di scoprire come la serie televisiva avrebbe adattato la versione cartacea e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi.

La settimana scorsa il teaser della puntata 309 aveva già posto tutte le basi per uno dei combattimenti più attesi dell'intera opera, protagonisti indiscussi Natsu e Gray, i due amici e rivali di una vita. Lo scontro, infatti, non si è risparmiato minimamente, dando sfogo al potenziale dei due membri della stessa gilda in un confronto che aveva bisogno di essere affrontato. Nel video in alto alla news condividiamo con voi il momento in questione che ha diviso i due personaggi in due altrettanto differenti ideali. Il desiderio di Gray, infatti, è quello di annientare E.N.D., che non è altro che Natsu Dragneel.

Se non fosse stato per l'intervento finale di Erza, nessuno avrebbe potuto immaginare come sarebbe giunta la parola fine al tumultuoso combattimento, né cosa sarebbe potuto accadere di ancor peggiore a una saga finale tutt'altro che esente di colpi di scena. Infatti, l'episodio 309 è stato protagonista di un'altra scena importante che ha visto la possibile fine di Makarov, costretto a una tecnica segreta al fine di proteggere i suoi adorati "figli".

