Fairy Tail: un impressionante cosplay di Erza Scarlet compare in rete

Fairy Tail senza ombra di dubbio è stata una delle opere Giapponesi più seguite, sia nella sua versione cartacea, che in quella animata. Ancora nella prima metà di quest'anno, dove la serie era tornata con l'ultima stagione, la fatica del maestro Mashima era sulla cresta dell'onda.

E anche se adesso non è più circondato da quell'hype tipico delle serie che hanno versioni animate in corso, i fan sul web sono molto attivi e sempre pronti a omaggiare Fairy Tail e i suoi personaggi.

Questo è il caso di una cosplayer, mizuki_chan_scarlet, che sulla sua pagina Instagram ha reso onore all'opera di Mashima con un cosplay come se ne vedono pochi. Capace di un dettaglio e di un livello difficilmente raggiungibile. Nello specifico, il personaggio interpretato dalla fan è quello di Erza.

Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, la cosplayer è stata in grado di riprodurre, per il Pescara Comix & Games, l'armatura celeste della maga con tanto di ali, grandi e magnifiche. Anche la spada non manca, ricreata magistralmente, che pare addirittura illuminarsi.

Voi cosa ne pensate di questo cosplay? Vi è piaciuto e soprattutto avete visto l'anime di Fairy Tail o letto il manga? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che il sequel cartacea dell'anime, Fairy Tail 100 Years Quest arriva anche in italia. Non dimenticate neanche che il maestro Mashima sta lavorando a un nuovo manga chiamato Heros, che si presenta con un illustrazione promozionale nel nostro articolo.