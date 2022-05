Fairy Tail incontra Doctor Strange: Stephen secondo Mashima in un nuovo poster ufficiale

Hiro Mashima ricopre sicuramente un ruolo singolare tra i molti e celebri mangaka, essendo uno dei più attivi sui social, dove aggiorna e sorprende periodicamente i fan con nuovi progetti e illustrazioni ritraenti i personaggi di Fairy Tail o Edens Zero. Stavolta però ad essere omaggiato è stato il potente stregone Doctor Strange della Marvel.

In vista dell’imminente arrivo nelle sale del film Doctor Strange: Multiverse of Madness, previsto per il 4 maggio 2022 in Italia, questa improvvisa collaborazione tra Mashima e gli studi dietro la realizzazione della pellicola, ha avuto come risultato la magnifica illustrazione che potete vedere nel post riportato in calce, condiviso dallo stesso autore sulla sua pagina ufficiale.

Promuovendo la pellicola, Hiro Mashima ha presentato Stephen Strange, personaggio interpretato dall’attore britannico Benedict Cumberbatch, come lo stregone più potente, titolo che si riferisce ovviamente ad uno dei diversi nomi dati a Stephen nel corso degli ormai 58 anni dalla sua prima apparizione sulle pagine di Strange Tales #110, del luglio 1963. Fateci sapere cosa pensate di questa splendida illustrazione lasciando un commento qui sotto.

