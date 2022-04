Fairy Tail: Juvia è la protagonista dell'ultima illustrazione di Hiro Mashima

Hiro Mashima è al lavoro da anni su EDENS ZERO, manga pubblicato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha e che ha riscosso un buon successo in patria, meritandosi anche l'adattamento animato prodotto da JC Staff. La prima stagione è stata apprezzata e quindi EDENS ZERO tornerà con una seconda. Nel frattempo, Mashima non ha dimenticato Fairy Tail.

Se Hiro Mashima è un mangaka famosissimo in tutto il mondo lo deve proprio a Fairy Tail, quel manga che, tra il 2006 e il 2016, ha trattenuto i lettori con risate, battaglie, azione e anche un bel po' di fan service. Seppur sia concluso da anni, il brand va ancora a gonfie vele ma soprattutto il mangaka gli dedica tanto spazio. Come? Lo fa tramite il proprio account Twitter, realizzando di tanto in tanto immagini inedite dedicate ai protagonisti di Fairy Tail.

Qualche volta il protagonista è Natsu Dragneel, altre volte Lucy Heartfilia, altre ancora tutti e due insieme. Ma ci sono anche altre figure popolari come Juvia Lockseer, che riesce sempre a ritagliarsi un ottimo spazio, specie in coppia con Gray. Stavolta però la maga della pioggia è da sola: Mashima ha realizzato un disegno dedicato a Juvia, sempre in blu mentre tiene nella mano una bambolina che raffigura il suo adorato Gray.

La storia di Fairy Tail continuerà in versione anime con 100 Years Quest che riporterà Juvia e gli altri protagonisti sul piccolo schermo.