Fairy Tail: KendelB porta in vita la maga Juvia con un cosplay

I maghi di Fairy Tail hanno concluso la loro avventura, almeno nella trama principale del manga e dell'anime. A livello ufficiale, li stiamo vedendo ancora in azione nel sequel Fairy Tail: 100 Years Quest disponibile anche in Italia con Star Comics, mentre l'autore Hiro Mashima non li ha dimenticati come dimostrato dai suoi sketch.

Infatti il mangaka spesso si dedica ai suoi vecchi personaggi magici, lasciando loro spazio nonostante la pubblicazione di EDENS ZERO. Su Twitter, Mashima presenta spesso sketch di Juvia e di altri personaggi di Fairy Tail. E se non li dimentica l'autore, questi personaggi non vengono dimenticati neanche dai fan. Sono molti i cosplay a tema Fairy Tail che spuntano in rete ogni settimana, e oggi ve ne portiamo uno dedicato proprio alla maga della pioggia.

Ex membro di una gilda rivale, Juvia Lockser è l'interesse amoroso di Gray e diventa un membro effettivo di Fairy Tail, aiutando i suoi compagni in tante battaglie. Sempre vestita a tinte blu anche se con abiti di volta in volta diversi, la maga ha fatto diverse apparizioni nell'opera risultando una delle più amate del gruppo principale. KendelB ha deciso di portare in vita Juvia Lockser con un cosplay che potete vedere nella foto in basso, cosa ne pensate?