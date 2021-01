Fairy Tail: Lucy in forma Tauros nel nuovo sketch di Hiro Mashima

Fairy Tail si concluse nel 2017 e nonostante Hiro Mashima abbia iniziato già dall'anno successivo a produrre la sua nuova opera EDENS ZERO, tramite il suo account Twitter e possibile vedere numerosi artwork aventi come protagonisti i personaggi della serie più popolare da lui creata.

Il nuovo disegno condiviso rappresenta la protagonista di Fairy Tail, ovvero Lucy Heartphilia. Nell'illustrazione, riportata nel Tweet al termine di questa news, notiamo come la ragazza abbia sfruttato la propria abilità, denominata Star Dress, per assumere i vestiti, nonché i poteri, di uno degli Spiriti Stellari in proprio possesso. In particolare la scelta dell'abbigliamento della giovane corrisponde ad una delle creature rappresentanti un segno zodiacale, in questo caso Tauros del segno del toro.

La scelta non è casuale poiché tale segno è presente anche nello zodiaco cinese ed è quello che coincide col corrente anno 2021. L'autore ha quindi deciso di celebrare nuovamente l'anno da poco iniziato come già aveva fatto in precedenza tramite degli sketch di EDENS ZERO.

Mentre anche la serie animata dedicata ai giovani maghi è giunta al termine nel 2019, un nuovo anime prodotto da J.C.Staff verrà presto pubblicato per la nuova opera dell'autore. A questo proposito recentemente Mashima ha fatto alcune dichiarazioni in seguito alla diffusione di un primo trailer per EDENS ZERO.

Cosa ne pensate della nuova illustrazione di Hiro Mashima? Scrivetecelo nei commenti. Ricordo inoltre che anche il famoso regista Hayao Miyazaki dello Studio Ghibli ha voluto celebrare il nuovo anno con un particolare disegno.