Fairy Tail: Lucy Heartfilia è protagonista di un cosplay

Hiro Mashima, autore già di Rave, nel 2006 diede il via su Weekly Shonen Magazine a una delle serie destinate a far parlare di se per oltre un decennio. Stiamo parlando di Fairy Tail, quella storia con protagonisti Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Happy e tutta la gilda che prende il nome del manga.

Anche con la conclusione del manga nel 2016 e quella dell'anime avvenuta nel 2019, Fairy Tail continua ad essere sulla cresta dell'onda. In parte perché Hiro Mashima continua a pubblicare disegni sul suo account Twitter, in parte perché i fan affezionatisi all'opera mentre era in corso sono tanti. La dimostrazione la si può trovare nei tanti cosplay che rappresentano i vari personaggi di Fairy Tail.

Recentemente, una cosplayer kazaka di nome Hikka_Cosplay è entrata nel magico mondo di Fiore vestendo i panni di Lucy Heartfilia. In poco tempo, la foto che potete vedere in calce ha riscontrato un ottimo seguito grazie alla fedeltà della cosplayer. La divisa scelta è quella classica di Lucy, smanicata con una base bianca e dettagli blu, mentre la gonna è completamente blu. Non mancano il frustino di cui ogni tanto fa uso e la cintura col borsello dove sono nascoste le Chiavi degli Spiriti Stellari. Sicuramente è un tributo molto fedele al personaggio creato da Mashima.