Fairy Tail: Lucy Heartfilia è protagonista nello splendido cosplay di KawaiiQueen

Tutti ricorderanno quel magico incontro che portò Lucy Heartfilia, una maga degli spiriti stellari, a entrare nella famosa gilda di Fairy Tail, una delle più conosciute di Fiore. Con i suoi nuovi compagni Natsu, Happy, Gray e altri vivrà tante avventure che la porteranno a diventare una delle maghe più importanti del mondo.

Hiro Mashima ha sempre messo Lucy Heartfilia al centro dell'azione di Fairy Tail e non poche volte l'ha relegata a scene osé e fanservice. Tuttavia la ragazza ha sempre mantenuto una certa compostezza e si è sempre data da fare per aiutare i suoi amici e fare ciò che riteneva giusto.

Il personaggio è stato ritratto da una cosplayer, Kawaii Queen, che ha dedicato diverse foto alla ragazza. In calce potete vedere quindi il cosplay di Lucy Heartfilia che viene realizzato in due versioni. Lucy infatti cambia outfit spesso nel corso di Fairy Tail e ci ha permesso di osservarla in diversi modi. Nel cosplay di Kawaii Queen la vediamo con i due abiti principali, a tinte blu e bianche.

Quale delle foto realizzate vi piace di più? Non perdetevi anche i travestimenti dedicati agli altri personaggi: Jazlyn Skyy ha pensato a una splendida Juvia, mentre Erza vive nel cosplay fiammeggiante di TheFantasticNami.