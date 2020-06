Fairy Tail: Lucy è quasi senza veli nell'ultima illustrazione originale di Hiro Mashima

A dispetto delle doti narrative di Hiro Mashima, il cui successo di Fairy Tail si fonda sul fanservice, il tratto del sensei è particolarmente apprezzato, soprattutto nei riguardi del genere femminile. Nonostante abbia ribadito più volte di "essere incapace" di disegnare personaggi femminili, le sue eroine sono diventate estremamente popolari.

Tra i beniamini più apprezzati dal pubblico di Fairy Tail spicca la protagonista del manga, Lucy Heartfilia, già soggetto di numerosi cosplay da parte dei fan come l'ultimo interpretato da KawaiiQueen. Ad ogni modo, Mashima sensei, seppur sia alle prese con la serializzazione di EDENS ZERO e numerosi altri progetti, non ha mai dimenticato i personaggi che lo hanno reso famoso.

Saltuariamente, infatti, il mangaka ne approfitta per realizzare alcuni sketch originali da condividere sui propri canali social, alcuni dei quali che ritraggono i personaggi di Fairy Tail in vesti "sensuali". Una di questa, nonché l'ultima condivisa, ritrae la stessa Lucy interamente nuda, coperta soltanto da un sottile lenzuolo. I fan hanno notevolmente apprezzato la rappresentazione artistica, come dimostrano le 7 mila interazioni positive allegate alla foto nei primi 15 minuti dalla sua pubblicazione. A tal proposito, potete ammirare l'illustrazione in questione tra gli allegati in fondo alla pagina.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo sketch originale del Hiro Mashima, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nel riquadro qua sotto.