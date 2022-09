Fairy Tail, il manga di Mashima torna in una nuova edizione firmata Hachette e Star Comics

Amato e al tempo stesso odiato dalla community, Fairy Tail è uno dei manga shonen più famosi di sempre. Presto, l'opera di Hiro Mashima tornerà in Italia in una nuova veste. Ecco i primissimi dettagli su Fairy Tail - Edizione Integrale, versione rivisitata nata dalla collaborazione tra Star Comics e Hachette.

Star Comics e Hachette ci daranno presto il benvenuto nell'universo narrativo di Fairy Tail, un mondo fatto di magia e battaglie, nel tipico stile shonen, e tanto umorismo. Questa edizione da collezione del manga di Mashima presenterà più di 300 pagine per volumetto, oltre che diversi bonus. Nell'edizione integrale di Fairy Tail, che presenta volumi di grande formato di 17.7x26.6cm, ci saranno infatti le pagine a colori pubblicate su rivista nella serializzazione originale, poster doppia faccia, illustrazioni a colori pubblicate negli artbook "Fantasia" e "Harvest", gallerie di frontespizi, costine che formano un artwork e contenuti extra come interviste all'autore. In attesa dell'uscita ufficiale, ecco i protagonisti di Fairy Tail nell'artwork dell'autore.



Fairy Tail debuttò sulla rivista Shonen Magazine di Kodansha, dove venne pubblicato dal 2006 al 2017. L'opera ha ricevuto un sequel. Fairy Tail: 100 Years Questa ha ottenuto un adattamento anime.

Per un totale di 36 uscite, Fairy Tail - Edizione Integrale arriverà presto nelle edicole italiane. Il primo volume verrà venduto allo straordinario prezzo di 3,99 euro. Un'anticipazione di questa edizione da collezione la si ha da Hachette Belgio. E voi, siete pronti a incontrare nuovamente o a scoprire per la prima volta la storia di Natsu Dragnir, Lucy Heartfilla, Happy e tutti gli altri protagonisti dello scoppiettante cast del manga shonen di Hiro Mashima?