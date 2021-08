Fairy Tail: il mangaka Mashima insegna come disegnare i costumi alle sue protagoniste

Hiro Mashima è un mangaka ormai ben noto in tutto il mondo. Tra Rave, la sua opera più famosa Fairy Tail e il recente EDENS ZERO, l'autore si è messo ripetutamente in mostra sulla rivista Weekly ShoneN Magazine di Kodansha, con la quale ormai collabora da un paio di decenni.

Il suo stile di disegno è ben noto, così come anche l'ammontare di fan service che dedica nei manga. Fairy Tail è stato sicuramente l'emblema di questi ammiccamenti sensuali, in particolare con la coprotagonista Lucy Heartfilia riprodotta in cosplay altrettanto provocanti. Al momento è al lavoro su EDENS ZERO e non ha di certo perso la costanza di presentare le sue protagoniste in pose succinte o comunque accattivanti.

Ma come disegnare le ragazze dei manga in queste pose? Proprio l'autore Hiro Mashima pubblica sulla sua pagina Twitter un disegno dove illustra le linee guida per occuparsi del costume delle protagoniste. Nell'immagine in basso, il mangaka dà alcune indicazioni sulle misure da mantenere per rendere gli abiti delle ragazze realistici e ben proporzionati, in particolare quando la prospettiva non è frontale ma leggermente ruotata. Seguirete le sue linee guida per creare personaggi femminili come fa lui?

Ormai sono già tre anni che Hiro Mashima è al lavoro su EDENS ZERO, diventato recentemente anche un anime.