Fairy Tail: Mashima celebra la coppia di Gerard ed Elsa nella sua ultima illustrazione

Nel corso dei 63 volumi di Fairy Tail, e nel sequel attualmente in corso sulle pagine di Magazine Pocket, i lettori hanno assistito all’evoluzione delle relazioni tra i personaggi, vedendo avverate le loro previsioni sulle coppie che si sarebbero formate, e che Hiro Mashima non manca mai di ricordare dedicando loro delle illustrazioni speciali.

Dopo l’ultimo disegno con protagonista un’irresistibile Rebecca Bluegarden, protagonista al fianco di Shiki Granbell della serie Edens Zero, il mangaka Hiro Mashima, particolarmente attivo sui social network, ha voluto omaggiare la coppia formata da Gerard Fernandez e la sua amica d’infanzia e successivamente compagna Elsa Scarlet, una maga di Classe S, parte della gilda Fairy Tail e della squadra del protagonista Natsu.

Nonostante appaiano come personaggi freddi, severi e, nel caso di Gerard, particolarmente tormentati, i due hanno costruito una relazione capace di conquistare moltissimi fan della serie, e rimangono una delle coppie più apprezzate delle storie nate dalla mente di Mashima. Nell’illustrazione, che trovate in calce, l’autore ha quindi deciso di ritrarli in un tenero abbraccio. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. Per concludere vi lasciamo ad un magnifico cosplay di Elsa in armatura, e alla conferma di una trasposizione animata di Fairy Tail: 100 Years Quest.