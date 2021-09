Fairy Tail: Mashima disegna un personaggio in versione coniglietta, ma non chi pensate

Hiro Mashima ha fatto del fanservice uno dei tanti marchi di fabbrica di Fairy Tail. Le protagoniste hanno un fisico di tutto rispetto e più volte sono state mostrate in pose ammiccanti o senza veli, con le censure od ostruzioni al posto giusto. Un modo sicuramente diviso di accaparrarsi i fan, ma che ha sugellato il successo del manga.

Il manga di Fairy Tail si è concluso da tempo, ma Hiro Mashima non lo abbandona. Mentre si dedica a EDENS ZERO, sua attuale serializzazione su Weekly Shonen Magazine, pubblica di tanto in tanto alcuni sketch con i protagonisti di Fairy Tail in versioni inedite, tra foto di coppia e scene uniche. Ogni tanto però prende anche in contropiede il pubblico con disegni particolari.

È il caso di uno dei suoi ultimi upload sulla sua pagina Twitter. Abbiamo visto tanti personaggi vestiti con un corsetto da coniglietta di Playboy nel corso di Fairy Tail, ma di certo nessuno si aspettava di vedere Jellal vestito in questo modo. Come si può notare in basso, è l'interesse amoroso di Erza Scarlet a indossare il tipico corsetto nero e le calze a rete, senza dimenticare le orecchie sulla testa.

Lo sguardo di Jellal sembra comunque indicare un personaggio non infastidito per questo cambio d'abito inedito. Chissà se lo vedremo così nel sequel Fairy Tail 100 Years Quest proprio sotto suggerimento di Mashima.