Fairy Tail: Mashima omaggia la coppia Erza e Gerard con un'illustrazione inedita

In questo 2021 così rilevante per la carriera di Hiro Mashima, con diverse produzioni animate in cantiere e annunci anche in ambito videoludico, il mangaka è tornato a sorprendere la community di appassionati con una nuova illustrazione dedicata all’universo di Fairy Tail, nello specifico al legame che unisce Erza e Gerard.

Dopo aver celebrato l’uscita della serie Edens Zero e aver reso omaggio ai protagonisti con specifici sketch e disegni, e aver festeggiato il NaLu Day, l’artista si è scusato con i fan per aver dimenticato il Jerza Day, giorno dell’anno che cade il 27 ottobre in cui si celebra la complicata unione tra la maga di Classe S e il suo amico d’infanzia, nonché uno degli antagonisti nel corso della saga della Torre del Paradiso.

Col proseguire della storia tuttavia Gerard, anche attraverso la scoperta delle sue origini e delle motivazioni che l’hanno reso un mago oscuro, si rivelerà un personaggio buono e positivo, come appare nell’illustrazione del maestro che trovate nel post riportato in calce alla notizia. Cosa ne pensate di questo tributo ad una delle coppie principali di Fairy Tail? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che Lucy ha ottenuto un fantastico cosplay, e vi lasciamo agli ultimi dati di vendita del manga di Fairy Tail.