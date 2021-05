Fairy Tail: Mashima testa una modifica di Twitter con un simpatico sketch

Attualmente impegnato in diversi progetti riguardanti i suoi lavori, il maestro Hiro Mashima, sempre molto attivo sui social, ha trovato il tempo per valutare e testare personalmente un recente cambiamento della visualizzazione di immagini su Twitter, pubblicando uno sketch dedicato all'opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Fairy Tail.

Da alcuni giorni infatti sulla versione mobile del social network le immagini dei post condivisi dovrebbero apparire meno tagliate rispetto al passato, e naturalmente Mashima non si è fatto sfuggire l'occasione per osservare i risultati di questa modifica, pubblicando il disegno che trovate in calce alla notizia.

Sviluppato in verticale proprio per giudicare i limiti della funzionalità, lo sketch rappresenta, in quella che sembra essere una sauna, molti dei volti noti agli appassionati di Fairy Tail, come Natsu, Gajeel, Gray e Kana Alberona che troneggia su tutti gli altri. Nonostante i suoi continui impegni, riguardanti EDENS ZERO, la trasposizione animata di quest'ultima, la creazione di design per i personaggi di alcuni videogiochi, Mashima è riuscito a coinvolgere nuovamente la sua community con questo nuovo sketch.

Ricordiamo che di recente l'autore ha pubblicato un messaggio di scuse per l'insuccesso del gioco Guild Master, e vi lasciamo ad un magico cosplay dedicato a Lucy.