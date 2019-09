Fairy Tail: il messaggio di Mashima per l'episodio finale

Per celebrare la fine della serie di Fairy Tail i social sono stati invasi dalle numerose reazioni da parte dei fan più affezionati e anche l'autore originale ha voluto rispondere con un simpatico messaggio.

Dopo quasi una decade la serie anime di Fairy Tail è giunta alla sua conclusione. Un episodio atteso da molto tempo ha chiuso il sipario della storia ideata e disegnata da Hiro Mashima. I fan, che già avevano mostrato delle reaction prima della puntata, non hanno aspettato molto tempo per cominciare a diffondere video tributi, AMV e qualsiasi altro tipo di messaggio per apprezzare il lavoro del mangaka.

Anche lo stesso Mashima ha voluto mostrare il suo affetto sia per la serie, sia per tutti coloro che l’hanno seguita in tutti questi anni di pubblicazione e trasmissione. Sul suo profilo Twitter l’autore ha condiviso la sua reazione all’episodio finale, onorandolo con uno speciale artwork.

Uno sketch in bianco e nero di Natsu, con la sua solita sciarpa, Lucy al suo fianco e un Happy sorridente, che salutano e ringraziano i fan per aver seguito l’opera nel corso di tutta la sua pubblicazione. Il maestro ha scritto: “L’episodio finale! Sono stato sorpreso dal lavoro che è stato fatto. Grazie a tutti voi per il supporto ricevuto in questi 10 anni”.