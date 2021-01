Fairy Tail: Mirajane è la temibile protagonista della figure di TPA Studio

Hiro Mashima ha sempre difeso con forza l'elemento fan-service all'interno di Fairy Tail e, ancora oggi, si diletta a omaggiare i personaggi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo con illustrazioni originali. Allo stesso modo, anche le compagnie continuano a supportare la celebre opera attraverso il fenomeno del merchandising.

Oggi Fairy Tail conta oltre 60 volumi di storia che hanno accompagnato per anni l'iconica gilda dei maghi nel corso di decine di avventure. Al termine del suo attuale capolavoro, il sensei ha iniziato a concentrare i suoi sforzi su EDENS ZERO, la sua nuova opera che godrà tra l'altro molto presto di un primo adattamento anime. Nonostante Fairy Tail sia dunque terminato da anni, i fan legati alla serie hanno continuato a supportare il franchise che ancora brilla in termini di merchandising.

A tal proposito, TPA Studio ha voluto omaggiare uno dei maghi più potenti della Gilda, Mirajane Strauss, in una splendida statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. L'eroina è stata reinterpretata nella sua forma "Satan Soul", caratterizzata soprattutto da un provocante abbigliamento attillato che l'ha resa uno dei beniamini del pubblico. La figure in questione, alta all'incirca 41cm, è proposta al pubblico al prezzo di circa 420 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, infine, è previsadurante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala dedicato a Mira, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.