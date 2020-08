Fairy Tail: Mirajane è irresistibile in questo cosplay di Mk_Ays

Nel mondo dei cosplay ci sono alcuni personaggi che vengono proposti in continuazione. La maggior parte di questi appartengono ad universi come quello di Dragon Ball o ONE PIECE, ma talvolta ci sono alcuni cosplayer - amatoriali e professionisti - che si gettano su personaggi meno blasonati. È il caso del nuovo cosplay di Mirajane da Fairy Tail.

Pur non essendo la protagonista di Fairy Tail, ruolo che compete alla biondina Lucy Heartfilia, Mirajane Strauss è molto apprezzata per la sua bellezza e il modo di fare sempre tranquillo e pacato ma che all'occorrenza sa diventare inquietante e pericolosa con la sua magia. Col cosplay di Mk_Ays, cosplayer russa che negli ultimi tempi ci ha anche regalato una splendida Mikasa Ackerman de L'Attacco dei Giganti, fa capire perché è diventata la modella di uno dei magazine più venduti del continente di Fiore.

Sono ben quattro le foto inedite che potete trovare nei due post in basso: questo cosplay di Mirajane Strauss riprende la versione con maglia nera del personaggio. I capelli sono al solito bianchi e con la frangia tirata su in un ciuffo, mentre al collo porta il collarino viola scintillante. La ragazza presenta quattro pose diverse per mostrarci più lati del personaggio. Questo cosplay a tema Fairy Tail vi convince?

Ispirato al mondo di Fairy Tail c'è anche il cosplay di Gray Fullbuster creato da Jatemfitness.