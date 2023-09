Fairy Tail: quali sono le morti più tristi dell'anime? Ecco la classifica

Per una serie anime che dura quanto Fairy Tail, la morte è inevitabile. Nessuna serie può andare avanti così a lungo senza perdere eroi e cattivi, il che potrebbe indurre alcuni fan ad abbandonare la serie. Alcuni potrebbero addirittura sostenere che la serie avrebbe dovuto avere ancora più scene di morte.

Nonostante alcune decisioni discutibili, alcune morti di Fairy Tail sono state davvero strazianti. Alcune morti sono avvenute all'inizio della serie e sono state spesso dimenticate rispetto a quanto accaduto più tardi durante gli archi di Tartaros e Alvarez. Indipendentemente da ciò, i fan hanno sentito l'impatto di ognuno di essi, e anche le morti temporanee o artificiose significavano comunque qualcosa per i personaggi sopravvissuti, quindi anche le morti più sciocche di Fairy Tail non sembravano sprecate, dopo tutto.

Membro del gruppo Etherious di Zeref, Kyoka era forse uno dei membri più pericolosi. Tutto sommato, Kyoka non avrebbe mai dovuto perdere contro Erza, data la loro posizione in quel momento. Tuttavia, con un po' di armatura della trama, Erza vinse Kyoka e la sconfisse con le sue abilità con la spada superiori.

Non tutte le morti portano i fan di Fairy Tail alle lacrime, e la morte di God Serena potrebbe essere stata un sollievo per molti spettatori nell'affollato arco narrativo finale. Ciò che rende triste la sua morte è il fatto che potrebbe essere la più grande vittima dell'avere troppi cattivi nell'arco di Alvarez.

Larcade era un altro membro degli Spriggan 12, destinato a essere uno dei soldati più forti di Zeref. Maestro della magia che ha a che fare con il piacere e l'eccesso, gli incantesimi di Larcade hanno fatto crollare interi imperi. Larcade non ebbe mai la possibilità di esprimere emozioni diverse dall'arroganza e dal disprezzo per chiunque non fosse il suo maestro. Tuttavia, la sua morte fu tragica perché credeva di essere un vero componente della famiglia di Zeref. Quando Larcade si rivolse a Zeref per chiedere aiuto, quest'ultimo lo uccise brutalmente, rivelando che Zeref non aveva mai creduto nel loro legame come famiglia.

Hades era il secondo capogilda di Fairy Tail. Inizialmente, durante un viaggio per risvegliare Mavis, Ade divenne ossessionato dal potere di Zeref. In breve tempo, tutto ciò che Hades faceva ruotava intorno al tentativo di risvegliare Zeref. La cosa triste non fu semplicemente che Ade morì, ma che fu ucciso proprio dalla persona che stava cercando di risvegliare. Morì con il rimpianto di aver giudicato male chi fosse Zeref e di cosa fosse capace.

Makarov Deryar è un personaggio che muore in Fairy Tail solo temporaneamente, anche se la sua breve morte ha comunque un impatto significativo sui suoi compagni di gilda di Fairy Tail. Come nel caso di Gajeel, l'autore Hiro Mashima ha avuto difficoltà a lasciare che i personaggi incontrassero la loro fine definitiva.

Gli spettatori non hanno avuto modo di passare molto tempo con Rita, ma la sua morte ha rappresentato qualcosa di straziante e ha messo in moto molti degli eventi di Fairy Tail come personaggio che muore in Fairy Tail durante una lunga sequenza di flashback. Dopo essere sopravvissuti ad anni di guerra, Mavis e la crescente gilda di Fairy Tail accolsero finalmente un nuovo membro tra le loro fila: il figlio di Yuri e Rita, Makarov.

Irene Belserion, madre estranea di Erza Scarlet, era un membro interessante degli Spriggan 12. Il suo legame materno è stato il motivo principale per cui la sua morte è stata così triste. Essendo due delle donne più forti della serie, madre e figlia erano impegnate in un'accesa battaglia, in cui Irene aveva un leggero vantaggio. Quando sembrava che stesse per sferrare il colpo finale a Erza, Irene ha invece rivolto la lama contro se stessa. La sua incapacità di uccidere la propria figlia è stata commovente, ma il fatto che abbia posto fine alla sua vita è stato straziante.

La morte di Ur è avvenuta all'inizio della serie. Non ha mai avuto un grande sviluppo, poiché è apparsa solo nei flashback e brevemente durante l'arco di Alvarez. Tuttavia, la sua morte ha avuto un grande impatto su Fairy Tail e le sue parole in punto di morte hanno colpito i fan al cuore e sono state la prova che non sempre i personaggi devono essere ben consolidati per avere una morte commovente.

Originariamente, Sting e Rogue erano stati presentati come gli Uccisori di Draghi abbastanza forti da aver ucciso i Draghi che li avevano generati. Il Drago Bianco Weisslogia e il Drago Ombra Skiadrum in realtà avevano riscritto i ricordi dei loro figli, facendo credere a Sting e Rogue di averli uccisi con successo mentre invece si erano nascosti nei corpi dei loro figli. Dopo essere usciti dai loro nascondigli per aiutare a salvare il continente, Weisslogia e Skiadrum furono comunque costretti a dire addio ai loro figli per l'ultima volta.

Nessun personaggio ha avuto una vita così dura come Gray, che ha perso sia il padre che il mentore proprio sotto i suoi occhi. La battaglia di Gray con Silver durante l'arco di Tartaros è stata eccellente e una delle migliori tra quelle presentate. Il finale è stato eseguito alla perfezione, lasciando i fan su una nota agrodolce. Silver ha supplicato Gray di ucciderlo. Inoltre, Silver ha detto che nessun vero padre farebbe del male al proprio figlio, pentendosi completamente di ciò che ha fatto.

Zeref era unico rispetto agli altri cattivi degli anime shonen. È raro avere un antagonista che vuole solo morire, anche se già esercita un potere così incredibile. Il fatto che il suo desiderio di morte fosse così innatamente legato a Mavis ha reso gli eventi più interessanti. I fan sapevano che la morte di Zeref sarebbe stata agrodolce. Quando Zeref e Mavis hanno ammesso il loro amore reciproco, hanno annullato la loro maledizione. Preparandosi ad abbracciare la morte insieme, Zeref e Mavis hanno vissuto un momento speciale prima che le loro storie si concludessero con la doppia morte di Fairy Tail.

Per come è stato costruito, i fan avevano il sospetto che August fosse più di quello che si vedeva in superficie. Non sarebbe stato solo un generico cattivo da superare per Fairy Tail, e la cosa si è rivelata giusta. August era il più profondo degli Spriggan 12 e aveva una morte straziante.

Simon ha avuto un impatto enorme per il breve tempo in cui è stato sullo schermo. Sebbene i fan di Fairy Tail possano sostenere che le morti di August e persino di Silver siano state più commoventi, Simon ha avuto una delle prime morti tristi dell'intera serie. Il suo sacrificio per salvare Erza, la donna che amava, è davvero commovente.

Il ritorno di Igneel fu un momento emozionante, che portò immediatamente a una battaglia con Acnologia. Tenne testa per un po' prima di essere rapidamente sopraffatto dall'enorme quantità di potere del drago nero, venendo strappato in due alla fine della battaglia. Ciò non ha impedito a Igneel di ricongiungersi con Natsu con gli occhi pieni di lacrime, dicendo al figlio che sarebbe stato lui a sconfiggere il drago nero.

La Lucy del futuro trascorse anni in una linea temporale in cui tutti i suoi amici erano caduti a causa dei draghi che attraversavano la Porta di Eclipse. Ha lavorato da sola, trovando finalmente un modo per tornare indietro nel tempo... solo per essere uccisa da Future Rogue. Sebbene gli obiettivi di Future Lucy fossero nobili e alla fine riusciti, lei meritava un destino migliore di quello che ha ottenuto.