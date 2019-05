Fairy Tail, mostrata la scena della inattesa tortura di Lucy

La lunga guerra ha messo Lucy in una posizione infelice, che è culminata in quanto mostrato nell'ultimo episodio, che si è concentrato in particolar modo sul rapporto che esiste tra Dimaria e Brandish, mostrando anche la scena di una brusca tortura nella quale Dimaria prova a vendicarsi di Lucy e Natsu per aver rovinato Brandish.

Dopo che Brandish si è convertito alla causa di Natsu e Lucy, Dimaria immediatamente mostra la sua rabbia per l'accaduto e pianifica di uccidere Lucy e Natsu, ma in maniera molto lenta e con il principale scopo di umiliare i due malcapitati. Dopo aver spogliato Lucy, quindi, Dimaria prepara la sua tortura, puntando una lama tra gli occhi della ragazza; Natsu riesce a svegliarsi e a recuperare i sensi e salvare Lucy, sconfiggendo Dimaria all'instante. Il suo risveglio, però, non è per niente pacifico, anzi: il ragazzo si è trasformato nel temibile demone in grado di gestire il proprio pieno potere E.N.D.



Fairy Tail è stato originariamente creato da Hiro Mashima ed è stato pubblicato dal 2006 al 2017, vendendo più di 60 milioni di copie. La serie è ambientata in un universo fantasy pieno di magia e segue le vicende di Natsu Dragneel, uno stregone con i poteri di un drago in cerca del padre perduto, Igneel. La sua gilda, Fairy Tail, si ritroverà spesso alle prese con avventure che metteranno a rischio la vita di Natsu, che però cercherà sempre di trovare il modo di avere la meglio. Ad aprile l'ultimo numero del manga è finalmente arrivato anche in Italia.