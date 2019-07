Fairy Tail: Natsu e Gruvia si riuniscono in un disegno di Hiro Mashima

Nonostante il manga di Fairy Tail si sia ormai concluso da due anni e il suo autore, Hiro Mashima, sia attualmente alle prese con la sua nuova opera Edens Zero, è evidente che il suo attaccamento con la sua opera più importante è ancora forte. A dimostrazione di quanto appena detto, ha di recente pubblicato un nuovo sketch di Natsu e Gruvia.

Per chi di voi non dovesse saperlo, Gruvia è il nome dato alla coppia di personaggi Gray e Juvia, che sono comparsi insieme al protagonista del manga Natsu in un nuovo bellissimo disegno che potete trovare in calce alla notizia. La coppia, è stata a lungo al centro delle speculazioni degli appassionati, che sembrano aver ricevuto conferma grazie agli sketch dell'autore stesso.

Condiviso dall'utente Reddit, AltriaScarlet18, lo sketch mette ancora in mostra le grandi capacità artistiche dell'autore e farà sicuramente felice tutti fan della serie. La coppia Gruvia era già apparsa in un altro disegno di Hiro Mashima alcune settimane fa.

Nel frattempo l'adattamento animato di Fairy Tail sta giungendo alle sue battute finali, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad un altro bellissima illustrazione di Hiro Mashima che ci mostra l'altra coppia famosa, Natsu e Lucy, che piacerà sicuramente agli appassionati.