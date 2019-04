Fairy Tail: Natsu e Lucy sono i protagonisti dei nuovi sketch di Mashima

Nonostante la storia iniziata nel 2006 stia continuando con il sequel Fairy Tail: 100 Years Quest, Hiro Mashima non lavora attivamente sul manga di Natsu e Lucy dal 2017, quando Fairy Tail si concluse ad agosto su Weekly Shonen Magazine di Kodansha. Eppure l'autore dimostra di essere particolarmente affezionato alla serie.

Mashima è sempre stato un autore estremamente prolifico, infatti in molti ricorderanno di quando pubblicava ben tre capitoli di Fairy Tail in un'unica settimana, oppure quando pubblicò per tre settimane consecutive un doppio capitolo, imprese normalmente impossibili per un mangaka. Ora Mashima è al lavoro su Edens Zero, però non si ferma dal pubblicare sul suo account Twitter nuove illustrazioni dedicate ai protagonisti della saga delle fate codate.

Dopo aver dedicato diversi schizzi a personaggi come Gray e Juvia o alla coppia Gajeel e Levi, Mashima torna sui due protagonisti di Fairy Tail, ovvero Natsu e Lucy, che vengono ritratti in pose estremamente imbarazzanti. Nei tweet in calce potete apprezzare i tre nuovi lavori del sensei, con il suo tratto caratteristico, dove i due vengono coinvolti in pose piuttosto spinte.

Intanto, la serie animata tratta da Fairy Tail è ancora in onda, con questa stagione che sarà l'ultima. Però è probabile che, vista la popolarità in Giappone della serie, in futuro arriveranno gli adattamenti tratti dal sequel Fairy Tail: 100 Years Quest e dal nuovo lavoro di Mashima, Edens Zero.