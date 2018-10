Fairy Tail: Natsu mostra il suo nuovo, smisurato, potere nell'ultimo episodio!

L'anime di Fairy Tail è appena tornato, e i fan ne sono già entusiasti. Parte di questo entusiasmo deriva da sequenze come quella dell'ultimo episodio, dove Natsu ha dato prova della straordinaria grandezza del suo potere, sbarazzandosi facilmente di un nemico temibile. Le capacità del giovane protagonista sembrano essere enormemente migliorate.

I nuovi episodi di Fairy Tail sono appena usciti, ma gli appassionati hanno già molto di cui discutere e su cui speculare. Un esempio è sicuramente quanto successo nell'ultimo episodio della serie, in cui Natsu ha dovuto affrontare un nemico di vecchia data, noto tanto alla sua gilda quanto ai fan per la sua capacità di modificare a piacimento l'attrazione gravitazionale esercitata dal pianeta. Ricordiamo che in questo momento il giovane dragon slayer è impegnato nell'aiutare la gilda di Lamia Scale nella difesa dall'attacco di un gruppo rivale.

Proprio durante l'esecuzione di questo compito arriva sul campo di battaglia un uomo che già in passato si era rivelato un temibile nemico, anche molto più forte di Natsu: Bluenote Stinger. Come sappiamo, la sua tipologia di potere magico, gli conferisce completo controllo sulla gravità, un potere certamente temibile. Dopo l'apparizione del mago, molti dei presenti risultano pesantemente limitati dal cambiamento di forza gravitazionale, mentre Natsu non sembra neanche accorgersi di tale mutamento. Successivamente assistiamo allo scontro tra i due, con il giovane dai capelli rosa che resiste facilmente agli attacchi, per poi liberarsi con un solo Fire Dragon King’s Roar del proprio rivale.

Questo ha lasciato molti fan attoniti, soprattutto considerando che Bluenote è stato capace di dare molto filo da torcere a uno come Gildarts. Che il sogno di una vita di Natsu, quello di superare in potenza proprio Gildarts, sia finalmente diventato realtà? In cosa è consistito l'allenamento a cui si è sottoposto, se i risultati sembrano essere così soverchianti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

L'anime di Fairy Tail è stato prodotto da A-1 Pictures con Satelight dal 2009 e la prima stagione è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dal 12 ottobre 2009. I diritti per la distribuzione di una versione italiana sono stati acquistati dalla Rai e i primi 149 episodi sono stati trasmessi dall'11 gennaio al 4 agosto 2016 su Rai 4.