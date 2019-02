Fairy Tail, il nuovo episodio dell'anime approfondisce i Dragon Slayer e Zeref

La stagione finale di Fairy Tail si sta addentrando sempre di più nei misteri irrisolti nella saga, svelando man mano che gli episodi vanno avanti, più dettagli sui Dragon Slayer e le origini del mago Zeref. Proprio le entità draconiche e il mago oscuro vengono connesse da un nuovo legame che coinvolge anche Acnologia.

Mentre negli scorsi episodi di Fairy Tail Zeref rivelava a Natsu la sua vera identità, ha anche svelato che i cinque Dragon Slayer fanno parte di un piano messo in atto da Igneel e gli altri draghi oltre 400 anni prima. Uno dei legami sorprendenti di Zeref coinvolge proprio il drago che ha fatto da padre a Natsu, a cui fu chiesto di insegnare la magia dei Dragon Slayer. Sembra quindi che Igneel, Metalicana e gli altri draghi hanno contemporaneamente messo in atto questo allenamento grazie alla tecnica del Dragon Soul per mandarli nel futuro a sconfiggere Acnologia.

Il draghi era diventati piuttosto deboli nel proprio tempo, e ha scelto così di viaggiare verso un'epoca in cui la concentrazione di eternano fosse abbastanza forte da rinforzarli nuovamente, così da rimuovere il Sigillo del Drago dai propri "figli". Zeref chiarifica anche che Natsu, Wendy, Gajeel, Sting e Rogue sono stati scelti perché erano orfani e soli. I ragazzi sono stati poi trasportati nel futuro grazie a un'antenata di Lucy, che si collegò con la futura Layla Heartfilia per aprire il portale Eclipse il settimo giorno del settimo mese dell'anno 777.

Pertanto, il protagonista di Fairy Tail e molti dei suoi compagni in realtà provengono dal passato, e il loro viaggio ha anche causato l'indebolimento e la successiva morte della madre di Lucy, legando a doppio filo i due eroi della storia. Tutto per poter salvare il mondo dalla minaccia di Acnologia, vero avversario finale delle gilde di Fiore.