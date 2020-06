Fairy Tail: il nuovo Etherious Natsu Dragneel arriva con un Funko POP speciale

Lo spin-off e sequel Fairy Tail: 100 Years Quest sta tenendo alto il nome del manga con protagonista il mago Natsu Dragneel nonostante non ci sia più Hiro Mashima in un ruolo a tutto tondo. L'autore infatti al momento è impegnato con EDENS ZERO che diventerà un anime a breve, certificando quanto le sue opere siano apprezzate e ben volute.

Tornando su Fairy Tail invece, il manga è finito diversi anni e stessa sorte è toccata poco tempo fa all'anime. Nonostante queste conclusioni che hanno messo di certo in difficoltà il franchise, i fan vogliono ancora prodotti che siano ispirati ai protagonisti di questa opera.

La pagina Twitter Funko POP Hunters ha condiviso un'immagine scovata da un fan, Anerdydad, che mostra le caratteristiche di un nuovo Funko POP dedicato a Natsu Dragneel. Il protagonista di Fairy Tail però non è nel suo stato normale nel pupazzetto che potete vedere nell'anteprima in calce. È infatti in uno stato quasi demoniaco a cui ci si riferisce come Etherious Natsu Dragneel, col volto nero e indurito, più tante fiamme che volteggiano e spiccano intorno.

Oltre questo Funko POP, il mondo di Fairy Tail godrà di un videogioco che arriverà a livello internazionale dal prossimo 30 luglio 2020.