Fairy Tail: un personaggio della gilda protagonista sta per morire?

La stagione finale di Fairy Tail è alle prese con la guerra tra Ishgar e Alvarez, quest'ultimo guidato dal mago oscuro Zeref. Fin dall'inizio è stato fatto capire che la battaglia è dura, con i maghi dell'impero invasore estremamente forti e versati nelle arti di combattimento, e che ci sarebbero stati morti e feriti gravi.

L'episodio 309 di Fairy Tail potrebbe averci mostrato una di queste vittime. Attenzione spoiler dal prossimo paragrafo, quindi se non avete ancora avuto modo di vedere la nuova puntata evitate di proseguire con la lettura.

La battaglia tra le gilde e i soldati di Alvarez sta proseguendo in una lotta senza esclusione di colpi, ma la situazione peggiora quando Irene utilizza una magia di rafforzamento per mandare in berserk i soldati dell'impero, moltiplicando la loro forza. I guerrieri di Fairy Tail ormai sono allo stremo e Makarov compie una decisione importante.

Il capo della gilda dei maghi più famosa del regno di Fiore, vedendo i suoi ragazzi in difficoltà, prende la decisione di utilizzare una delle magie più potenti della sua gilda: Fairy Law. Grazie a questo fortissimo incantesimo, Makarov sarà in grado di spazzare via tutti i nemici nella zona e di proteggere i membri della sua gilda ma, come spiegano sia lui che il primo Master, per utilizzarla è necessario sacrificare la propria forza vitale.

Makarov è a conoscenza del destino che aspetta chi utilizza Fairy Law, ma per proteggere i suoi bambini è disposto a qualunque sacrificio, mostrando una determinazione senza eguali. L'utilizzo di Fairy Law spazza via tutti i nemici come predetto, ma al costo della vita del capogilda. Makarov rimane in piedi, pietrificato come una statua e morto, sotto lo sguardo della gilda di Fairy Tail.