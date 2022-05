Fairy Tail: la potente Brandish nell'ultimo sensuale disegno di Hiro Mashima

Tra gli autori di manga più attivi sui social, Hiro Mashima ricopre sicuramente una posizione speciale, soprattutto per quanto riguarda i fan di alcune delle sue opere più importanti, come Edens Zero, e Fairy Tail, serie che ha consolidato la sua carriera, e che spesso è oggetto di illustrazioni e sketch speciali condivisi da lui stesso.

L’universo di Fairy Tail è ricco di personaggi che nel corso degli 11 anni di pubblicazione sulle pagine di Shonen Magazine di Kodansha hanno saputo conquistare l’attenzione e l’affetto dei lettori. Pensando alla sfera degli antagonisti, sicuramente la bellissima, attraente, e al contempo pericolosa Brandish rientra tra i più apprezzati.

Dalle spiccate capacità di leader, capace persino di distruggere un’intera nazione, e di alterare la materia a suo piacimento, non è difficile capire come Brandish sia diventata così popolare tra i fan, rimasti sorpresi nel vederla nuovamente nel sequel Fairy Tail: 100 Years Quest. Per omaggiarla il mangaka le ha quindi dedicato la splendida, e piccante illustrazione, che potete vedere in calce alla notizia. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un messaggio qui sotto.

Per concludere ricordiamo che Mashima ha dedicato un disegno a Gajeel e Levy, e vi lasciamo ad un incredibile busto di Natsu.