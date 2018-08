Fairy Tail: il primo episodio della terza serie verrà trasmesso a settembre?

Lo staff di Fairy Tail è quasi pronto a sdoganare i nuovi episodi della terza e ultima serie, che come già sappiamo esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di ottobre 2018. Alcune voci di corridoio non ancora confermate sostengono inoltre che il primo episodio verrà trasmesso giù durante settembre. Tutti i dettagli dopo il salto!

Abbiamo appreso solo qualche giorno fa che la terza serie di Fairy Tail partirà ufficialmente il prossimo 7 ottobre sulle reti nipponiche TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Hokkaido, TV Settochi e TVQ Kyushu Broadcasting; pare tuttavia che i fan potranno riabbracciare i loro beniamini già a settembre, in quanto la prima puntata riceverà una prestigiosa premiere.



Sfortunatamente la produzione non ha ancora confermato (né smentito) il rumor, di conseguenza non ci è ancora dato sapere quando avverrà la premiere, né se questa verrà data anche in streaming. Del resto, finora lo staff non ha ancora svelato se la serie verrà trasmessa o meno in streaming da piattaforme come Crunchyroll, pertanto siamo costretti ad attendere pazientemente annunci in merito.

La terza ed ultima serie di Fairy Tail ripartirà esattamente dove si era conclusa la precedente: dopo il salto temporale di un anno, avvenuto subito dopo lo scioglimento della gilda, Natsu Dragneel e Lucy Hertfilia partiranno alla ricerca di Erza Scarlet e di tutti gli altri compagni. Dopotutto, forse, la gilda Fairy Tail non è ancora scomparsa completamente!