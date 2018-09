Fairy Tail: il primo sketch di settembre di Hiro Mashima è dedicato a Gray Fullbuster

L’ultima settimana è stata piuttosto magra per i fan di Fairy Tail, i quali non solo non hanno potuto leggere il nuovo capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest, ma addirittura hanno scoperto che il fumetto verrà ora pubblicato a cadenza quindicinale. A risollevare la situazione ci pensa Hiro Mashima in persona, con uno sketch inedito...

Pubblicato via Twitter durante la giornata di ieri e consultabile in calce all’articolo, il nuovo bozzetto realizzato dal sensei Hiro Mashima immortala il mago del ghiaccio, Gray Fullbuster, ancora una volta senza camicia. Dal momento che il personaggio tende a spogliarsi continuamente, la mancanza di abiti nello sketch non ci sorprende particolarmente, ma quantomeno suggerisce che il mago di Fairy Tail sia lottando o comunque lanciando uno dei suoi incantesimi di manipolazione.

I fan di Fairy Tail potranno presto riabbracciare Gray e compagni, poiché questa settimana verrà finalmente pubblicato il settimo capitolo del fumetto illustrato da Atsuo Ueda e sceneggiato da Hiro Mashima, Fairy Tail: 100 Years Quest. Nel mese di ottobre, invece, la serie tornerà sul circuito televisivo nipponico con gli episodi inediti dell’ultimo arco narrativo dell’opera, i quali mostreranno ai fan la guerra fra Natsu Dragneel, Lucy Heartphilia e compagni contro Zeref e i suoi potenti sottoposti.

Serializzato sulle pagine della rivista nipponica Weekly Shonen Magazine dal 2006 al 2017, Fairy Tail si è concluso lo scorso anno, dopo ben 63 volumetti. Di questi, 56 sono stati pubblicati anche in Italia da Star Comics, che durante il mese corrente ci proporrà il 57° numero. Il sequel diretto e molti nuovi spin-off di Fairy Tail, invece, risultano al momento inediti.