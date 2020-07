Fairy Tail: prossimamente Hiro Mashima annuncerà un nuovo progetto

L'autore di Fairy Tail è una presenza costante sui social media, in particolare su Twitter, dove è solito aggiornare i propri lettori con delle nuove illustrazioni e le ultime novità riguardanti le sue opere.

Il suo ultimo messaggio, tuttavia, stuzzica i fan su un certo annuncio che ha tenuto segreto fino a questo momento:

"C'erano quattro annunci segreti di cui vi ho parlato. Ne rimane soltanto uno da svelare".

A seguito delle dichiarazioni di Mashima, i fan si sono immediatamente lanciati in un brainstorming per individuare questo ipotetico nuovo progetto. Considerato l'ingente carico di lavoro a cui è sottoposto l'autore, è improbabile che riguardi una nuova serie. Una possibilità certamente più verosimile è quella di un'opera spin-off, in questo caso il suo coinvolgimento sarebbe limitato.

Non escludiamo anche un aggiornamento riguardo alla serie animata di Edens Zero; vi ricordiamo che è stato proprio l'autore a comunicare l'arrivo della trasposizione, avvisando i fan di restare sintonizzati per ricevere delle nuove informazioni. Invece, un'ipotesi più azzardata, sarebbe l'annuncio dell'adattamento animato del sequel di Fairy Tail, estremamente richiesto dai fan. Purtroppo, non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale che abbia avvalorato la sua esistenza.

