Fairy Tail: i protagonisti spiegano in uno sketch come comportarsi durante la quarantena

Quello di Fairy Tail è un franchise di grandissimo richiamo che nel corso della sua lunga corsa, prima con il sopraggiungere di un manga concretizzatosi grazie al lavoro di Hiro Mashima e poi con l'uscita di un adattamento animato, ha visto tantissimi apprezzamenti da parte dei fan ma anche numerosissime critiche.

Nonostante il mangaka sia oramai passato al lavoro su Edens Zero, altro manga che presenta in maniera perfetta quello stesso stile e modus operandi già visto con Fairy Tail, sono comunque tantissimi i lettori e spettatori che si tengono nel cuore i vari personaggi che hanno popolato la ricca storia narrata in Fairy Tail, una situazione che Mashima conosce molto bene.

Proprio in ragion di ciò, l'uomo ha quindi deciso di realizzare un piccolo sketch dedicato proprio a Fairy Tail e legato specificatamente al Coronavirus. Andando più nel dettaglio, l'immagine - che voi potete visionare scorrendo a fondo news - mette in mostra i vari protagonisti e comprimari dell'opera intenti ad attuare tutte le precauzioni necessarie per diminuire il quanto più possibile il rischio di venire infettati, con azioni quali evitare contatti o, ancora, lavarsi abitudinariamente le mani. Certo, parliamo di azioni che oramai dovrebbero apparire abbastanza ovvie agli occhi di chiunque, ma è sempre bene ricordarlo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente Mashima ha assicurato che la situazione non andrà a intaccare i lavori su Edens Zero. Il mangaka aveva inoltre saputo far parlare di sé dopo aver raggiunto un importante traguardo in Final Fantasy 7 Remake.