Fairy Tail, ecco quando finirà la trasposizione animata!

Le avventure di Natsu e della gilda di Fary Tail sono finite ormai da diverso tempo nell'originale cartaceo, dando il via persino a una nuova opera dello stesso Mashima Sensei, intitolato EDENS ZERO, attualmente disponibile anche in Italia.

Mentre Hiro Mashima continua la sua cavalcata su Weekly Shonen Magazine con il suo nuovo cavallo di battaglia, la trasposizione animata dell'opera che lo ha reso famoso internazionalmente inizia a vedere finalmente la luce in fondo alla galleria. Infatti, il sito ufficiale della produzione dell'anime ha confermato con una foto la conclusione del doppiaggio dell'ultimo episodio avvenuta nient'altro che il 6 maggio, con la partecipazione di oltre 65 doppiatori in sala.

Dunque, l'anime di Fairy Tail si concluderà con l'episodio 328, con il 51° episodio di quest'ultima stagione televisiva andata in onda sotto l'iconico franchise. Non abbiamo ancora notizie se la controparte italiana, sotto licenza Rai, riprenderà anche la sua trasmissione in vista della fine ormai confermata. Ormai è questione di poche settimane, 9 per l'esattezza, e la gilda di Fairy Tail potrà a quel punto godersi un po' di sano e meritato riposo.

Stando a Todd Harberkon, doppiatore di Natsu nella versione inglese, l'iconico protagonista potrebbe diventare un giorno uno chef grazie alla sua magia del fuoco, aprendo magari una catena di ristoranti in un comico spin-off. E voi, invece, cosa ne pensate della prossima fine della serie televisiva di uno degli anime più amati degli ultimi 10 anni?