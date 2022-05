Fairy Tail: ritorna una delle coppie più amate con questa illustrazione del mangaka

Hiro Mashima ha pubblicato Fairy Tail per tanti anni. È stato un decennio lungo quello della sua pubblicazione, durante la quale il mangaka ha presentato tanti personaggi e li ha messi in relazione tra di loro, a volte tramite rapporti d'odio, altre volte d'amicizia. Ma, pur essendo uno shonen, in mezzo non manca un po' d'amore e romanticheria.

La più palese è quella della maga della pioggia Juvia, che da sempre è invaghita di Gray. Ma in Fairy Tail si è venuta a creare anche un'altra coppia, interna alla gilda, che nelle fasi iniziali della storia sembrava davvero improponibile. Tutti ricorderanno infatti le prime scorribande di Gajeel, il Dragon Slayer del ferro che inizialmente era nemico dei maghi della coda di fata e che aggredì Levy e i suoi amici.

Nel corso degli anni, quel momento è stato dimenticato e Gajeel e Levy sono stati palesemente insieme. D'altronde, è una delle coppie preferite del mangaka dato che Hiro Mashima ha immaginato un viaggio di loro due da soli. Ora è tornato proprio su questa coppia, presentando sul suo account Twitter un'immagine a colori con Gajeel e Levy insieme. Lui la stringe mentre lei sta scrivendo con la propria magia la parola "Love", amore, rendendo ancora più palese il loro rapporto.



Un bel modo per ricordare una delle coppie consolidate di Fairy Tail.