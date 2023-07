Fairy Tail: ritornano Erza e Jellal insieme in un disegno spinto di Hiro Mashima

Hiro Mashima è un autore dalle mille risorse e dall'immaginazione fervida, che nel corso degli anni si è fatto conoscere grazie alla creazione di tanti mondi magici. Il mangaka ha dato il via alle storie di Rave ed EDENS ZERO, ma è con Fairy Tail che ha raggiunto la notorietà a livello mondiale.

Fairy Tail è un manga creato nel 2006 poi diventato anche un anime che ha catturato l'immaginazione dei fan in tutto il mondo. La storia segue le avventure di una gilda di maghi chiamata Fairy Tail, che affronta missioni pericolose, scopre antichi segreti e difende il loro mondo.

Tra i personaggi più amati di Fairy Tail c'è Erza Scarlet, una delle donne più forti di questo mondo magico, oltre che della gilda in sé. Erza è una potente maga conosciuta come Titania, è coraggiosa e determinata, dotata di abilità di combattimento eccezionali, ma anche leale e buona verso i propri amici, nonostante l'infanzia turbolenta.

E proprio dalla sua infanzia emerge la storia di un altro personaggio Jellal Fernandes che d'altra parte, è un personaggio complesso con un passato altrettanto tormentato. È stato coinvolto in azioni malvagie, ma cerca di redimersi e trovare la redenzione. Erza e Jellal hanno una relazione complicata che mescola amore, amicizia e redenzione. Le loro storie sono intrecciate in modo profondo e affrontano temi come la responsabilità, il perdono e il superamento dei propri demoni interiori.

E per questo Hiro Mashima si diverte a disegnarli spesso, come ha fatto in questa illustrazione di Erza e Jellal insieme nudi, abbracciati tra loro, colorati con i loro colori distintivi - il rosso per Erza e il blu per Jellal - con uno sguardo languido e lussurioso. Non è la prima volta che l'autore si dedica a questi sketch, con la vita di Erza e Jellal messa più volte in primo piano.

Chissà se un giorno accadrà lo stesso con la nuova Dead Rock, altro manga dell'autore appena partito.