Fairy Tail: rivelata la forma umana di una delle protagoniste!

Fairy Tail è tornato con la sua stagione conclusiva, e sta appassionando i fan come sempre ha fatto in passato. Nel primo episodio andato in onda, la serie ha gettato le premesse per il nuovo arco narrativo, concentrandosi anche su una protagonista che si è mostrata molto cambiata: Charle, che possiamo ammirare nella sua forma umana.

I fan hanno da poco assistito all'attesissimo debutto della stagione conclusiva di uno degli anime più amati degli ultimi anni, Fairy Tail, tratto dal manga scritto e illustrato da Hiro Mashima. Nella prima puntata assistiamo alla messa in scena dei preparativi per l'arco narrativo nascente. Le vicende seguono Natsu e Lucy mentre cercando di riunire la loro gilda, dopo che quest'ultima era stata smantellata, sparpagliandone di conseguenza i propri membri in giro per il mondo.

I due amici si avventurano in cerca di indizi,e finiscono per arrivare a Lamia Scale, dove trovano ad attenderli Wendy. La giovane non è l'unica compagna presente, anche se i fan potrebbero non essersene accorti in maniera immediata. La puntata infatti ci ripresenta anche la Exceed conosciuta come Charle; tuttavia apprendiamo che l'essere magico ha scoperto come tramutarsi in forma umana, cosa che la rende, almeno all'aspetto, di un'età simile a quella di Wendy. Nonostante mantenga le sue orecchie e la sua coda feline, Charle è umana in tutto il resto, e si presenta con un'uniforme da studentessa, cosa che lascia Happy basito. Tuttavia sia Natsu che i suoi compagni preferiscono la sua forma di gatto, e lei non tarderà ad accontentarli, trasformandosi ancora una volta poco dopo.

A quanto dice Charle, la decisione di imparare la magia di trasformazione deriva dal fatto che quest'ultima aumenterà sensibilmente tutte le sue abilità. Durante l'ultimo anno di allenamento è riuscita a padroneggiare la tecnica in maniera completa, cosa che le permette di mantenere la sua nuova forma per un periodo non specificato di tempo. Che anche Happy possa apprendere la magia in questione e fare il suo debutto in forma umana, prima o poi?

L'anime di Fairy Tail è stato prodotto da A-1 Pictures con Satelight dal 2009 e la prima stagione è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dal 12 ottobre 2009. I diritti per la distribuzione di una versione italiana sono stati acquistati dalla Rai e i primi 149 episodi sono stati trasmessi dall'11 gennaio al 4 agosto 2016 su Rai 4.