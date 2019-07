Fairy Tail: rivelate le nuove sigle di apertura e chiusura

Gli Spriggan 12 sono tra i nemici più potenti mai affrontati dalle gilde di Fiore e, pertanto, sconfiggerne uno è fonte di grande importanza nella storia. La fine della battaglia tra Erza e sua madre Irene ha segnato la conclusione di una breve fase narrativa, così la stagione finale di Fairy Tail debutta con una nuova opening e una nuova ending.

Nella stagione finale di Fairy Tail, ora che Universe One è stato annullato, tutte le gilde si preparano ad una nuova battaglia e, come era già stato annunciato, questa ha visto esordire con una nuova opening: "MORE THAN LiKE" preparata da BiSH, della durata di un minuto e mezzo, con il video che parte con una panoramica su Zeref, per poi passare su tanti membri della gilda di Fairy Tail e alcuni nemici.

Affianco a questa, Fairy Tail porta anche la nuova sigla di chiusura, "Exceed" di Miyuu, che richiama anche alla famosa razza di gatti che popola l'universo di Edolas. Anche questa di un minuto e mezzo, ha toni molto più tranquilli e parte con un cielo stellato, mentre il resto delle immagini si focalizza sui protagonisti della serie disegnati in versione chibi.

Potete vedere entrambe le nuove sigle di Fairy Tail in calce. Sono entrate nella vostra classifica di sigle preferite, o ritenete che ce ne siano altre migliori?