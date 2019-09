Fairy Tail, rivelato nell'ultimo episodio il passato di Acnologia!

Nonostante il manga sia concluso ormai da diverso tempo, l'adattamento animato di Fairy Tail continua la sua corsa verso la sua ormai prossima conclusione. Infatti, finalmente è iniziata l'ultima vera battaglia della serie, con tutti i pezzi che iniziano a prendere posto nel puzzle immaginato da Hiro Mashima.

Tutti i Demon Slayer contro Acnologia, l'ultima vera battaglia finale prima di raggiungere il tanto atteso traguardo. Eppure, nonostante il villain si sia rivelato estremamente crudele, il suo passato non è stato esattamente roseo e felice, con la sua brutalità nata da un particolare momento della sua storia.

In passato, infatti, vi era un dottore la cui casa era protetta da un drago, Acnologia, la stessa creatura leggendaria che il medico aveva curato in passato. Un giorno, dopo aver sentito della nascita della magia del Dragon Slayer, Acnologia spaventato dal potere degli umani decise di ucciderli insieme alla casa del suo protetto, per poi scappare verso occidente. Il dottore, sentendosi tradito, decise di dare la caccia al drago che una volta aveva curato, uccidendo durante il tragitto qualsiasi creatura leggendaria gli si parasse davanti.

Ed è proprio in questo percorso, dopo aver appreso la magia del Dragon Slayer, che il medico perde la memoria, acquisendo lui stesso il nome di quel drago che tanto aveva rispettato, come unico legame tra lui e il suo odio.

E voi, invece, cosa ne pensate della tragica storia di Acnologia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.