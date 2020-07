Fairy Tail, il sensei e la sua nuova avventura: Ghost of Tsushima

Hiro Mashima è uno degli autori più professionali nel panorama editoriale nipponico. Il papà di Fairy Tail, infatti, è sempre stato molto dedito al proprio lavoro, al punto tale da concentrare le proprie energie anche su più progetti contemporaneamente. Nonostante ciò, è sempre riuscito a ritagliarsi il tempo per coltivare le proprie passioni.

A pochi giorni dal lancio di Fairy Tail firmato Gust Corporation, Mashima sensei, tra un capitolo di EDENS ZERO e le consultazioni per l'omonimo adattamento animato dell'opera appena citata, si sta preparando alla sua prossima avventura videoludica. Attraverso un cinguettio pubblicato in rete nelle scorse ore, infatti, il mangaka ha svelato di aver acquistato e messo in download Ghost of Tsushima.

Il nuovo gioco di Sucker Punch Productions, la quale recensione è da poco disponibile tra le pagine di Everyeye, è una delle ultime esclusive Sony in attesa del lancio di PlayStation 5. Ad ogni modo, non è la prima volta che Mashima mostra il proprio interesse per i videogiochi, in quanto lui stesso ama definirsi un "appassionato" del genere. Come se ciò non bastasse, è interessante notare come il sensei riesca a ritagliarsi del tempo libero considerando l'incredibile carico di lavoro a cui è sottoposto quotidianamente, senza contare i misteriosi progetti ancora in attesa di un annuncio ufficiale.

E voi, invece, cosa ne pensate della prossima impresa di Hiro Mashima? Avete acquistato anche voi Ghost of Tsushima? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.