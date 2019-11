Fairy Tail: il sensei pubblica una sensuale illustrazione di Erza vestita da coniglietto

Di certo, al creatore di Fairy Tail, Hiro Mashima, non manca la creatività e la fantasia. Dopo la polemica su Heros, scatenata a seguito di un'illustrazione giudicata fin troppo volgare, il celebre sensei continua a manifestare tutta la sua passione per il genere femminile in un nuovo particolare disegno.

Altresì chiamata Titania, Erza è uno dei personaggi del franchise più amati dai fan, complice soprattutto il grande screen time dedicatole dal sensei durante le avventure di Natsu. Nonostante questo, la grande cura dei dettagli femminili di Hiro Mashima ha reso l'eroina di Fairy Tail protagonista di numerose illustrazioni, a volte anche al limite del sensuale.

L'ultimo disegno originale dell'autore di Heros, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, propone una deliziosa rappresentazione di Erza vestita da coniglietto. L'illustrazione, inevitabilmente, ha fatto impazzire gli appassionati del personaggio e del franchise, con oltre 6 mila manifestazioni di apprezzamento al post in appena 30 minuti, merito soprattutto della cura artistica di un instancabile autore. Ma a proposito di incredibili disegni originali, cosa ne dite di questa rappresentazione grafica dell'amata coppia formata da Gray e Juvia?

E voi, invece, cosa ne pensate della sensuale illustrazione di Erza vestita da coniglietto? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver letto il nostro speciale di approfondimento su Hiro Mashima, il mangaka tuttofare.