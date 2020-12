Fairy Tail: una sexy Erza Scarlet vi augura Buon Natale nel cosplay di Kallisi Vamp

In periodo natalizio, i cosplayer si dedicano ovviamente a rivisitare i propri personaggi preferiti in questa chiave festiva. Abbiamo quindi visto un cosplay di Himiko Toga festosa e inquietante o un cosplay di una sempre sensuale Nami. Ora è il turno di Fairy Tail.

Il manga di Hiro Mashima è ricco di ragazze sensuali e belle che più volte hanno fatto vedere le loro grazie. E non è mancato di vederle in mostra in speciali capitoli natalizi di Fairy Tail, dove erano vestite di tutto punto con gli abiti rossi tanto usati in questo periodo. Adesso però vediamo quei personaggi anche trasposti nella vita reale con un cosplay creato da Kallisi Vamp, cosplayer che ci aveva già regalato una fantastica Juvia.

Stavolta Kallisi Vamp rispolvera una delle ragazze più amate di Fairy Tail con questo cosplay di Erza Scarlet sexy e natalizia. Come potete vedere nella foto in basso postata nelle scorse ore, Erza ha un vestito rosso parecchio scollato e con i ponpon bianchi, che finisce in una gonna molto corta. Non mancano i lunghi capelli rossi e il cappellino da Babbo Natale, oltre al tatuaggio blu sul braccio sinistro che spicca indubbiamente su tutto il resto.

Questa Erza Scarlet ha pronto un regalo per voi, vi piacerebbe riceverlo?