Fairy Tail si prepara a esplorare il passato di un personaggio alquanto misterioso

Come ogni venerdì, l’account ufficiale su Twitter di Fairy Tail ha recentemente diffuso un secondo set di screenshot tratti dalla puntata che verrà trasmessa sul circuito televisivo nipponico durante il prossimo weekend. Scopriamo dopo il salto cosa accadrà durante la prossima puntata del terzo ed ultimo anime di Fairy Tail!

Come i fan ricorderanno, gli episodi 266-275 di Fairy Tail, trasmessi in Giappone nei primi mesi del 2016, trasposero in animazione il prequel ufficiale dell’opera di Hiro Mashima: Fairy Tail Zero. Attraverso quelle dieci puntate, i fan ebbero infatti la possibilità di conoscere meglio il misterioso personaggio di Mavis, nonché la prima generazione della gilda. Poiché il suddetto arco narrativo si era tuttavia concluso con la fondazione di Fairy Tail, l’omonimo anime non ha ancora rivelato gli eventi che condussero alla morte della stessa Mavis.



Tratti dall’episodio 289, intitolato “Mavis e Zeref”, gli screenshot della puntata che potremo visionare domenica 23 dicembre rivelano che l’episodio inedito colmerà finalmente quel vuoto. Le immagini consultabili di seguito ci permettono infatti di ammirare una Mavis in preda al panico, nonché lo Stregone Oscuro Zeref. Quale legame, secondo voi, unisce questi due fondamentali personaggi di Fairy Tail? E soprattutto, che ruolo potrà giocare lo spirito di Mavis nell'ultimo arco narrativo dell'anime?