Fairy Tail Side Stories: il terzo e ultimo Volume sarà disponibile dall'11 settembre

Dopo i recentissimi annunci legati alle uscite di Fairy Tail: 100 Years Quest e ONE PIECE: Strong World, Edizioni Star Comics ha svelato un'altra importante novità settembrile legata alla serie di Hiro Mashima. Di seguito potete dare un'occhiata al Comunicato Stampa ufficiale pubblicato dalla casa editrice.

"L’ultimo, coinvolgente volume dello spin-off ufficiale di FAIRY TAIL vi attende da mercoledì 11 settembre in fumetteria e libreria. Nei primi due numeri della miniserie FAIRY TAIL SIDE STORIES abbiamo avuto il piacere di scoprire nuove incredibili gilde di maghi del regno di Fiore e seguire le avventure e le gesta di Sting, il Drago Bianco, Rogue, il Drago dell’Ombra e Gajil, il Drago d’Acciaio. Nel terzo volume, presto in uscita, Luxus farà il suo ingresso in una nuova gilda e dovrà portare a termine alcuni incarichi che lo metteranno in seria difficoltà. Se avete apprezzato i primi due numeri di FAIRY TAIL SIDE STORIES non potrete lasciarvi scappare il terzo e ultimo volume, firmato dal maestro Hiro Mashima con i disegni di Kyuota Shibano".

La sinossi, scritta dalla stessa casa editrice, recita quanto segue: "Dopo lo scioglimento di Fairy Tail, anche Luxus è costretto a cercare una nuova gilda. Contro ogni aspettativa, la gilda in cui chiederà di entrare... è Blue Pegasus! Qui, il Dragon Slayer del Fulmine si troverà a fare i conti con degli incarichi che lo metteranno parecchio in difficoltà: dovrà fare da host, salvare Ichiya dai suoi bislacchi rapitori e persino affrontare un inaspettato scontro col Commando del Dio del Fulmine... L’incontro con dei maghi la cui natura è completamente diversa dalla sua scatenerà una vera e propria tempesta anomala!".

Il terzo Volume di Fairy Tail: Side Stories sarà acquistabile dal prossimo 11 settembre in fumetteria, libreria e su Amazon al prezzo speciale di 4,90€ e conterrà ben 240 pagine completamente tradotte in italiano. Un link per l'acquisto online è reperibile qui sotto.