Fairy Tail: lo splendore di Juvia in questo magico cosplay di Kallisi Vamp

Nella gilda di Fairy Tail molti dei componenti sono lì dall'inizio, mentre altri si aggiungeranno man mano che la storia va avanti. È il caso di Juvia Lockser, maga dell'acqua che faceva inizialmente parte di Phantom Lord insieme a Gajille e, dopo la distruzione della sua prima gilda, è stata accolta a Fairy Tail.

Innamorata persa di Gray Fullbuster, Juvia si presenta in più modi durante la serie. Saranno tanti gli outfit che Mashima le dedicherà nel corso del tempo ed è anche uno dei personaggi a cui il mangaka è più affezionato, come dimostrano i continui sketch con lei e Gray pubblicati su Twitter. Ma la maga riceve tanto affetto anche dai fan della rete con fanart e, ovviamente, cosplay.

L'ultimo cosplay di Juvia è stato preparato da Kallisi Vamp. La cosplayer è un'amante del mondo di Fairy Tail avendo già preparato per i fan un fantastico cosplay di Erza Scarlet. Come si può vedere dal post in basso però stavolta è la maga dell'acqua al centro, con il suo vestito blu che la ricopre quasi completamente, la coscia scoperta dove si intravede il simbolo della gilda di Fairy Tail e alcuni effetti speciali che rendono reali i suoi attacchi acquatici.

Una realizzazione di Juvia davvero bella da vedere e infatti è bastato poco per ottenere oltre 5000 likes alla foto su Instagram.