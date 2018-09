Fairy Tail: spunta in rete l'esplosivo promo della prossima ed ultima serie animata

Questa volta Fairy Tail si è fatto attendere non poco, ma i nuovi episodi della terza ed ultima serie dell’anime risultano ormai dietro l’angolo. A tal proposito, lo studio d’animazione A-1 Pictures ha rilasciato in rete un nuovo promo!

Visionabile in calce all’articolo, il filmato dura soltanto quindici secondi, sufficienti per mostrarci in azione tutti i personaggi principali della serie, come appunto Natsu Dragneel, Gajeel Redfox, Erza Scarlet, Wendy Marvell, Gray Fullbuster, Juvia Lockser e Lucy Heartfilia.

Come i fan ricorderanno, la precedente serie di Fairy Tail si era interrotta con lo scioglimento della gilda. A distanza di un anno da quel tragico episodio, i suoi componenti sono oggi molto più forti e si preparano allo scontro finale contro il mortale nemico dell’umanità intera: Zeref, lo Stregone Oscuro.

Tratta dall’omonimo manga disegnato dal geniale Hiro Mashima, la nuova e ultima serie di Fairy Tail esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di ottobre. Considerando che questa dovrebbe adattare i 120 capitoli del fumetto non ancora trasposti in anime, negli ultimi giorni va circolando il rumor secondo cui la serie potrebbe durare 50-60 episodi almeno.

E voi, siete contenti di poter finalmente tornare a seguire le avventure del Team Natsu e di tutti gli altri maghi guerrieri di Fairy Tail?