Fairy Tail: spunta in rete il primo trailer della terza e ultima parte dell'anime!

Come un fulmine a ciel sereno, nelle ultime ore il sito ufficiale dell’adattamento televisivo di Fairy Tail ha rilasciato in rete il primo trawler del nuovo e ultimo anime tratto dal manga del geniale Hiro Mashima. La battaglia finale avrà inizio soltanto a ottobre, ma nel frattempo possiamo gustarci questo interessante assaggio!

Accompagnato dal tema principale di Fairy Tail, il filmato visionabile in chiosa all’articolo ci permette di dare uno sguardo al nuovo look di Lucy Heartfilia, Erza Scarlett, Gray Fullbuster e degli altri componenti della gilda più combattiva dell'intero continente di Fiore.



Sebbene il filmato non li mostri chiaramente, questo è il primissimo video in cui possiamo ammirare i cosiddetti Spriggan 12, ossia i combattenti scelti di Zeref, che nell’arco narrativo alle porte metteranno in seria difficoltà i nostri eroi. Non a caso, la nuova e ultima trasposizione animata di Fairy Tail manderà in scena il tanto atteso scontro finale fra lo stesso Zeref e Natsu Dragneel, un combattimento di cui il trailer ci fornisce un piccolo assaggio.



Come segnalato in un nostro recente articolo, l’anime esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 7 settembre. Prodotti dagli studi d’animazione A-1 Pictures e Bridge, i nuovi episodi di Fairy Tail saranno diretti nuovamente da Shinji Ishihira, mentre Masashi Sogo ne curerà la sceneggiatura. Il character design è stato invece affidato ai maestri Shinji Takeuchi e Toshihiko Sano, mentre Shoji Hata e Yasuharu Takanashi produrranno rispettivamente gli effetti e la colonna sonora della serie.