Fairy Tail: spuntano in rete i primi character design della terza serie!

Come appreso durante la giornata di ieri, i nuovi episodi della terza ed ultima parte di Fairy Tail approderanno sul circuito televisivo nipponico a partire dal prossimo 7 ottobre, segnando l’inizio dello scontro finale fra i maghi della gilda più sconclusionata di sempre e le forze del malvagio Zeref.

Poiché mancano poco più di 40 giorni al ritorno della serie, il sito ufficiale nipponico dedicato all'adattamento animato di Fairy Tail ha rilasciato i primissimi character design dedicati agli indiscussi protagonisti della vicenda. Ve li proponiamo in calce all’articolo.



Per qualche curiosa ragione, Natsu Dragneel, Gray Fullbuster, Erza Scarlet e soprattutto Lucy Heartfilia appaiono praticamente identici a come i fan li ricordavano. Nella stagione alle porte, invece, i nostri eroi dovrebbero risultare leggermente cambiati, in quanto i nuovi episodi saranno ambientati un anno dopo lo scioglimento della gilda Fairy Tail.



È mai possibile che gli studi d’animazione A-1 Pictures e Satelight, visto il lungo salto temporale, non abbiano voluto svelare ai propri fan il nuovo look di Natsu, Lucy e gli altri combattivi esponenti di Fairy Tail?

Tratto dall’omonimo manga di Hiro Mashima, l’anime di Fairy Tail si compone attualmente di 277 episodi, trasmessi in Giappone fra il mese di ottobre 2009 ed il marzo 2016. Considerando che la terza ed ultima serie adatterà uno degli archi narrativi più complessi e longevi di tutto il fumetto, questo numero già vertiginoso è destinato a salire ancora parecchio.

In Italia la serie è stata trasmessa inizialmente da Rai 4 e successivamente da Rai Gulp, ma sfortunatamente entrambe le reti ci hanno proposto solo i primi 149 episodi dell’opera. Al momento Rai non ha ancora annunciato se e quando verranno trasmesse le puntate successive.