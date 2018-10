Fairy Tail: spuntano in rete la sinossi ufficiale del primo episodio e tanti screenshot

Attraverso l’account ufficiale dell’anime, lo staff dell’anime di Fairy Tail ha appena pubblicato su Twitter la sinossi ufficiale del primo episodio della nuova serie ed una manciata di screenshot inediti, i quali ci mostrano i vari componenti del portentoso Team Natsu.

Visionabili in calce in all’articolo, i sette screenshot immortalano alcuni dei personaggi che i fan potranno riabbracciare domenica 7 ottobre, quando l’episodio 278 dell’anime esordirà sul circuito televisivo nipponico. Fra questi figurano la potentissima spadaccina Erza Scarlet, i maghi del ghiaccio Gray Fullbuster ed il compagno di addestramento Lyon Vastia, seguiti a ruota libera dalla piccola Wendy Marvell e dalla sua gatta Charle.



A questi si uniscono naturalmente anche Happy, Lucy Heartfilia ed il prorompente Natsu Dragneel, che in uno screenshot particolare si direbbe impegnato in un combattimento contro un’orda di mostri affamati. Di seguito, invece, trovate la sinossi ufficiale della puntata.



“L’estate è finita e in seguito all’addio del drago di fuoco ‘Igneel’, Natsu promette di diventare ancora più forte partendo per un viaggio d’addestramento col suo amico Happy. Nel frattempo, il master di Fairy Tail, Makarov, ha improvvisamente sciolto la gilda da circa un anno. Natsu, Lucy e Happy si mettono in viaggio per ritrovare i loro amici e ‘riportare in vita la gilda’.”

Vi ricordiamo infine che altri screenshot di Fairy Tail erano già stati pubblicati nelle prime ore del mattino: li avete visionati?