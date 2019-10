Fairy Tail: la prima stagione aveva già anticipato il destino di Gray

Da poche settimane si è conclusa una delle serie che più ha segnato questi anni 2000. Stiamo parlando di Fairy Tail, tratto dall'omonimo manga di Hiro Mashima e che ha visto terminare la sua corsa sotto forma di anime il 29 settembre. I più appassionati dell'opera di Hiro Mashima si sono però lanciati in un rewatch, notando un particolare.

Il fan di Fairy Tail Wolfwur ha ricominciato la visione dell'anime dal primissimo episodio, approfittando della presenza su Netflix del prodotto. Durante l'episodio 4 però Gray, Natsu e Lucy affrontano un gruppo di banditi per salvare Happy, e un veggente predice il futuro a Gray. "Vedo che in futuro avrai problemi con l'acqua e le donne", un monito che nelle prime puntate naturalmente non diceva nulla, ma che si è poi realizzato alcune saghe dopo.

Infatti, dopo lo scontro con la gilda Phantom Lord, Gray ha ricevuto le continue avance della maga Juvia, utilizzatrice di magie a base d'acqua. La coppia Gruvia è una delle più amate di Fairy Tail e lo stesso Hiro Mashima ha più volte cercato di unirli insieme in varie bozze e disegni presentati sul proprio account Twitter.

Alla fine però Gray mostra di tenere veramente a Juvia, nonostante la ragazza fosse in origine un nemico. I fan saranno invece sicuramente compiaciuti di aver trovato questo piccolo easter egg nei primi episodi della saga dei maghi di Fiore, che ora prosegue con il manga Fairy Tail: 100 Years Quest arrivato anche in Italia per Star Comics.